Тегеран, , 23:20 — REGNUM 17 марта иранская аспирантка Мэрилендского университета заявила, что она и ее друзья инициировали кампанию по сокращению числа случаев заражения коронавирусом пожилых людей из группы риска, которые выходят из своих домов во время эпидемии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

Выступая перед корреспондентом агентства IRNA в Нью-Йорке, Зара Рахмати отметила: «Позвольте мне напомнить людям в эти трудные дни, что некоторые люди, особенно пожилые, возможно, не могут выйти из своих домов и нуждаются в том, чтобы другие люди выходили и покупали им товары, например, лекарства».

«Возможно, есть некоторые люди, которые испытывают трудности с покупкой необходимых товаров в супермаркетах», — заявила Рахмати. В связи с этим, иранка объявила, что она и ее друзья набирают добровольцев, которые готовы пойти на риск и совершить покупки для людей, находящихся в группе риска.