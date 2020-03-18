Новосибирск, , 19:19 — REGNUM После официального подтверждения первого случая заболевания COVID-19 в Новосибирской области в правительстве региона прошло экстренное заседание оперативного штаба. Были определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.Как уточнили в оперштабе, сейчас управление Роспотребнадзора и полиция устанавливают паспортные данные и адреса пассажиров, прилетевших из Москвы одним рейсом с заболевшей.

За всеми установят медицинское наблюдение и сделают тесты на наличие коронавирусной инфекции. При выявлении респираторных признаков, их госпитализируют в инфекционную больницу. Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболевшая прилетела в Новосибирскую области из Парижа через Москву 15 марта. Её сразу госпитализировали в инфекционную больницу Новосибирска.

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