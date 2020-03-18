Нур-Султан, , 19:16 — REGNUM Музыкант из Казахстана Марат Омаров записал песню под названием «Коронавирус, кет, кет, кет», спровоцировав тем самым волну флешмоба. Пользователи по всему миру уже записали свои версии данной песни.

В песне композитор призывает коронавирус навсегда покинуть территорию Казахстана. «Коронавирус, кет, кет, кет» уже стала хитом как в родной стране Омарова, так и за её пределами.

Помимо кавер-версий песни в соцсетях, популярность набирают и видеоролики, на которых фразу «коронавирус, кет, кет, кет» произносят дети.