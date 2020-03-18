Москва, , 19:13 — REGNUM Эпидемия нового коронавируса COVID-19 представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения, свидетельствует медицинская статистика.

Как следует из анализа случаев заболевания и выздоровления в разных возрастных группах, заболевание коронавирусом у детей, подростков и молодых мужчин и женщин протекает чаще всего в легкой форме и напоминает обычную ОРВИ. Наиболее опасен вирус для пожилых людей старше 75 лет, у них он часто вызывает тяжелую пневмонию, что на фоне «букета» уже имеющихся хронических заболеваний может привести к печальному исходу.

В этих условиях более молодым членам семьи следует проявлять особую заботу о стариках. Сделайте так, чтобы ваши пожилые родственники даже ненадолго не выходили из дома — обеспечьте их всем необходимым. При этом, если вы часто бываете в людных местах, старайтесь, навещая своих стариков, надевать маску и не задерживаться в гостях. Лучше постарайтесь почаще говорить с ними по телефону, успокаивать, делиться проверенной информацией и опровергать панические слухи. Снабдите их записями хороших фильмов и аудиокнигами, порекомендуйте действительно познавательные, а не сенсационные телеканалы.

Тем молодым людям, у кого нет пожилых родственников, но есть свободное время (а еще лучше — медицинское образование), можно посоветовать обратиться в волонтерские организации в своем городе, ведь есть очень много одиноких стариков, чьи жизни вы можете спасти.

Напомним, эпидемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в декабре прошлого года в Китае, в настоящее время распространяется по миру. Правительства большинства стран принимают меры, чтобы замедлить или предотвратить распространение инфекции.