Москва, , 19:06 — REGNUM Стартовал региональный этап проекта «РДШ — Территория самоуправления». Свыше 20 тысяч школьников со всей России представят свои проектные инициативы и поборются за место в финале. Проект реализуется Российским движением школьников и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Прием заявок на участие завершился 12 марта. Следующий этап — подача конкурсных документов в одну из двух номинаций — «Стартуем смело!» (для проектов на этапе разработки) и «Время наших действий!» (для команд, которые уже приступили к реализации своей идеи). Сделать это можно до 30 марта.

Из представленных материалов региональное жюри выберет 510 заявок (по 3 проекта в каждой из номинаций в 85 регионах), которые примут участие в федеральном этапе конкурса. Финалистами станут 96 участников - по 6 проектов в каждой номинации из 8 федеральных округов. Они примут участие в тематической смене ВДЦ «Смена» и поборются за победу.

Всего на участие в проекте подано более 20 070 заявок. Лидером по количеству участников стал Дагестан — 800 школьников уже готовы представить свои идеи на суд регионального жюри.

Например, участницы команды «Clever Girl» придумали проект, помогающий школьникам справиться с зависимостью от электронных гаджетов. По их мнению, главная группа риска — это подростки, которые мало общаются со сверстниками и не имеют хобби. Для решения этой проблемы юные организаторы в течение учебного года 2020−2021 планируют провести большой школьный фестиваль «Дети снова в деле!», на котором каждый сможет найти себе занятие по душе и создать компанию единомышленников.

Также в пятерку лидеров по количеству заявок вошла Удмуртская Республика, Ростовская область, Алтайский край и Кемеровская область. Большую часть заявок подали команды, не принимавшие ранее участия в проекте «РДШ — Территория самоуправления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское движение школьников (РДШ) — это общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года в соответствии с указом Президента России. Движение объединяет и координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

Всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления» направлен на создание условий для развития и поддержки проектных инициатив школьников. Участниками могут стать граждане России, ученики 5−11 классов.

Проводится с октября 2017 года Российским движением школьников (РДШ) и входит в линейку проектов АНО «Россия — страна возможностей».