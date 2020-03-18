Приштина, , 19:46 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи готовит декрет о введении режима чрезвычайного положения в стране на 30 суток в связи с коронавирусом. Данное заявление было сделано Тачи после встречи с главой Национального института общественного здравоохранения Косово Насером Рамадани 18 марта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, декрет будет рассмотрен парламентом Косово в течение 48 часов после поступления.

В поддержку введения режима ЧП высказались лидер Демократической партии КосовоКадри Весели(партии, основанной Тачи) и глава одной из двух партий правящей коалиции — Демократической лиги Косово (ЛДК) — Иса Мустафа, а также глава партии Социал-демократическая инициатива Фатмир Лимай.

Бывший премьер-министр и глава Альянса за будущее Косово (ААК) Рамуш Харадинай заявил, что ААК ещё не определилась с позицией по данному вопросу.

Глава правительства Косово и глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти тем не менее выступает против введения режима ЧП.