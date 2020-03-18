Москва, , 19:04 — REGNUM Помогать пожилым людям в решении бытовых проблем в условиях угрозы распространения коронавируса призвала граждан России главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости.

Ткачёва пояснила, что в период угрозы коронавируса пожилые люди относятся к группе риска и им следует оставаться дома. Врач призвала граждан по-соседски обращать внимание на пожилых людей, живущих рядом, особенно на одиноких пенсионеров.

Ткачёва уточнила, что очень важно помочь пожилым людям преодолеть бытовые трудности и не менее важно постоянно звонить им и разговаривать, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Врач обратила внимание на то, что нужно побуждать пожилых людей к физической активности, так как во время нахождения дома у пенсионеров снижается физическая нагрузка, а это может быть опасно для здоровья.

Врач-геронтолог отметила: в наступившее сложное для пожилых людей время им будет кстати любая помощь. Ткачёва призвала граждан примкнуть к волонтёрскому движению, сформированному для помощи пенсионерам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число заразившихся коронавирусом в России достигло 147 человек. За сутки было выявлено 33 случая заражения инфекцией.

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