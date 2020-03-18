Киев, , 19:03 — REGNUM Решение правительства Украины о закрытии метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске останется неизменным, заявил сегодня, 18 марта, премьер Украины Денис Шмыгаль.

Так образом премьер прокомментировал транспортный коллапс в тех городах, где накануне остановили метро.

Шмыгаль заявил, что наиболее приоритетная задача правительства — обеспечить максимальную изоляцию людей дома. По его информации, каждый день украинское метро перевозит около 3 млн граждан.

«В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить этот пассажиропоток, миллионы заболеют. Посчитайте процент смертности — это и будет цена слабости и непринятого решения об остановке метро», — заявил премьер.

ИА REGNUM напоминает, что метро на Украине было полностью остановлено накануне, также правительство ввело существенные ограничения для наземного транспорта, в частности, пассажиров в каждый момент времени не должно быть более 10.

Отдельные политики и политические силы — в частности, партия «Европейская солидарность» — обратилась к власти с призывом пересмотреть решение о закрытии метро на карантин, подчеркивая, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии.

«Осознаем, что метрополитен — это большое скопление людей, но его закрытия приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит — новые риски распространения болезни», — говорится в обращении.