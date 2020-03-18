Москва, , 18:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Об этом сообщает 18 марта пресс-служба Кремля.

Законом устанавливаются единые принципы организации деятельности омбудсменов в регионах, а также правовые основы их взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Документ расширяет и закрепляет функции регионального уполномоченного по правам человека, среди которых — обращение с административными исками в защиту прав, свобод и законных интересов различных лиц, обращение в прокуратуру с ходатайствами о проверке вступивших в законную силу решений суда, участие в заседаниях законодательного органа соответствующего региона при рассмотрении законопроектов, связанных с правами человека.

Устанавливается, что должность омбудсмена может занимать гражданин России, достигший 30-летнего возраста, имеющий высшее образование, познания в области прав и свобод человека и гражданина, а также опыт их защиты.

Федеральный закон был принят Государственной думой 5 марта и одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года.