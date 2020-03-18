Воронеж, , 18:57 — REGNUM Каникулы для учащихся школ Воронежа и Воронежской области продлены до 30 марта, сообщила 18 марта пресс-служба правительства Воронежской области.

«В соответствии с решением регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу каникулы в школах Воронежа и области продлеваются до 30 марта. С возможным дальнейшим продлением», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, каникулы в воронежских школах из-за коронавируса начались на неделю раньше — с 17 марта. Изначально назывался срок до 23 марта.