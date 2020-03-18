Москва, , 20:07 — REGNUM На фоне массовой паники, которой в связи со вспышкой коронавируса поддались многие жители РФ, отдельные граждане нашли способ заработать на этом. В частности астрологи. Так, астролог из Читы Анютенция Матюшкина на своей странице в Instagram записала видеообращение, в котором пообещала рассказать всем желающим, могут ли они заболеть коронавирусом. Эту услугу она оценила во «всего 900 рублей».

Матюшкина призналась, что очень боится, но тем не менее делает свою работу. По её словам, если у человека «низкий Марс», то на специальной карте можно посмотреть, «есть возможность заболевания крови».

«А «корона» — это всё-таки вирус, который в крови», — со знанием дела добавила Матюшкина и призналась, что до последнего не поддавалась панике, но сейчас ей «самой страшно».

В связи с этим хочется отметить любопытный факт. Ещё 31 декабря 2019 года на сайте Гуранка.ру «ведический астролог» Матюшкина обещала читателям, что 2020 год будет «очень положительным».

Другой астролог, Михаил Чистяков, на сайте газеты Metro проницательно предположил, что «скорее всего, пандемией пытаются прикрыть новые законы и старые проблемы, преследуя собственные интересы», и призвал «не делать резких движений», так как оснований «для покупки места на кладбище НЕТ!».

Немного мрачнее смотрит на ситуацию ещё один астролог — Александр Зараев. В интервью Федеральному агентству новостей он грозно предостерёг, что «в течение всего года людской иммунитет будет то подниматься, то опускаться под влиянием космических факторов», а «пик коронавируса» пройдёт в период с 10-го по 25 апреля.

Впрочем, в бывших советских республиках ситуация с попытками разного рода предсказателей и колдунов использовать тему коронавируса приобретает и вовсе комические черты. Так, в Киргизии, как сообщает агентство Akipress, местный телеведущий и тамада Урмат Асанбеков подал в суд на общественного деятеля Арстана Алая, (автора известного интернет-мема «Зима не будет»). Причиной, побудившей незадачливого тамаду искать защиты у местной Фемиды, стало то, что Алай ранее признался в том, что это он наслал коронавирус на Китай.

«15 марта в связи с предполагаемым появлением коронавируса на территории Кыргызской Республики и повсеместной паникой, вылившейся в подорожание продуктов, был объявлен повсеместный карантин. В результате чего мне был причинён нравственный вред в виде потери работы в качестве ведущего мероприятий, периодически появляющихся головных болей и испорченного дня рождения, что привело к глубоким душевным терзаниям и переживаниям», — написал Урмат Асанбеков и потребовал от Алая возместить ему моральный ущерб в размере 50 тысяч сомов.

Алай этими откровениями не проникся и обвинил во всём правительство Киргизии, которое «зря ввело карантин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, который в 2018 году провели социологи, лишь 43% жителей России верят в гороскопы, 88% граждан РФ никогда не посещали целителя, а 89% никогда не занимались йогой и не медитировали. Так что пока разуму удается побеждать.