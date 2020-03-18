Тамбов, 18 марта 2020, 18:53 — REGNUM 27-летняя жительница Тамбова, у которой после возвращения из Италии диагностировали коронавирус, чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщила вице-губернатор Тамбовской области Наталья Астафьева.
Власти подчёркивают, что о приезде горожанки в Тамбов медики были оповещены заранее, поэтому почти сразу после возвращения она была госпитализирована в инфекционную больницу. Было проведено тестирование на коронавирус, которое 17 марта дало положительный результат.
Наталья Астафьева отмечает, что пациентка чувствует себя удовлетворительно. В лечебном учреждении она пробудет до полного выздоровления.
Кроме того, 20 человек, с которыми контактировала заболевшая тамбовчанка, находятся под наблюдением врачей. Всего в регионе на карантине находится 61 человек, в том числе 57 — на самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Еговозглавляет губернатор Александр Никитин. Также разработан региональный план, отменены культурно-спортивные мероприятия.
Официальная информация оперативно обновляется на сайтах администрации Тамбовской области, управлений Роспотребнадзора и здравоохранения.
Напомним, с 18 марта на Тамбовщине действует режим повышенной готовности, согласно которому все граждане, приехавшие в регион из неблагополучных по коронавирусу стран, обязаны сообщить об этом на горячую линию управления здравоохранения области по номеру телефона
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