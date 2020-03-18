Тамбов, , 18:53 — REGNUM 27-летняя жительница Тамбова, у которой после возвращения из Италии диагностировали коронавирус, чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщила вице-губернатор Тамбовской области Наталья Астафьева.

Власти подчёркивают, что о приезде горожанки в Тамбов медики были оповещены заранее, поэтому почти сразу после возвращения она была госпитализирована в инфекционную больницу. Было проведено тестирование на коронавирус, которое 17 марта дало положительный результат.

Наталья Астафьева отмечает, что пациентка чувствует себя удовлетворительно. В лечебном учреждении она пробудет до полного выздоровления.

Кроме того, 20 человек, с которыми контактировала заболевшая тамбовчанка, находятся под наблюдением врачей. Всего в регионе на карантине находится 61 человек, в том числе 57 — на самоизоляции.

«Очень четко работает система оповещения. Информация обо всех прибывающих из неблагополучных стран поступает незамедлительно по линии органов внутренних дел в Роспотребнадзор. Каждый понимает, что ему предстоит карантин», — сообщила вице-губернатор Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Еговозглавляет губернатор Александр Никитин. Также разработан региональный план, отменены культурно-спортивные мероприятия.

Официальная информация оперативно обновляется на сайтах администрации Тамбовской области, управлений Роспотребнадзора и здравоохранения.

Напомним, с 18 марта на Тамбовщине действует режим повышенной готовности, согласно которому все граждане, приехавшие в регион из неблагополучных по коронавирусу стран, обязаны сообщить об этом на горячую линию управления здравоохранения области по номеру телефона 8 (4752) 45-45-86 , самоизолироваться на 14 дней, а при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и сразу вызвать врача.

Подробнее: В Тамбовской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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