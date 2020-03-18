Рига, , 18:51 — REGNUM Тесты на определение коронавируса пользуются спросом в Латвии. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила глава Центра неотложной скорой помощи Латвии Лиене Ципуле.

По ее словам, рост спроса на тесты в стране связан с прибывшими из-за границы гражданами и находящимися на карантине жителями.

Она напомнила, что сегодня время ожидания сделанного анализа в Риге составляет 24 часа, в провинции, где каждый человек вынужден самостоятельно добираться до лаборатории, ещё дольше.

«Многие записывающиеся на анализ преувеличивают свои симптомы, — сказала Ципуле. — Некоторые резервируют время проведения теста на COVID-19, но не приходят и не сообщают об этом заблаговременно».