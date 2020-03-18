Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы отказывается от услуг своего адвоката Александра Почуева. Об этом сообщил журналистам 18 марта сам Почуев, предоставив фотографию рукописного письма своего подзащитного.

«Подобного рода публикации являются ложными, написанными с целью мести за профессиональную позицию и активную публичную мою защиту. Считаю адвоката А. М. Почуева достойным профессионалом и требую опровержения <…> Продолжаю работать с адвокатом А. М. Почуевым», — написал Олег Соколов.

В свою очередь, Александр Почуев отметил, что ему «периодически приходится реагировать на клевету», однако «собаки лают, караван идет».

Адвокат сообщил, что 19 марта стороне защиты будет вручено обвинительное заключение по делу Соколова, после чего дело направится в суд.

«Первое его заседание состоится до 8 апреля 2020 года», — уточнил Почуев.

Адвокат также отметил, что им «заявлено ходатайство, в котором впервые выдвинута официальная версия защиты», однако не стал раскрывать подробности этой версии.

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года. Он признал свою вину. Дело поступит в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, по месту совершения преступления. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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