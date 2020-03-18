Владимир, , 18:48 — REGNUM Во Владимирской области в учреждениях культуры с 17 марта усилили санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия и ввели дополнительные ограничения. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, отменены все международные мероприятия, приостановлены занятия в клубах и кружках.

Областной музыкальный колледж и областной колледж культуры и искусства уйдут на внеплановые каникулы, студентов переведут на индивидуальное дистанционное обучение. Областные библиотеки закрылись для посетителей и не будут проводить публичные мероприятия до особого распоряжения.

Центрам пропаганды изобразительного искусства и народного творчества во Владимире, Муромскому историко-художественному и Гороховецкому историко-архитектурному музеям запретили принимать посетителей в субботу и воскресенье и в официальные праздничные дни.

Принимать иностранных туристов и туристские группы и проводить групповые экскурсии запретили в любые дни. Музеи сократят часы работы, ограничат максимальное количество посетителей в залах. На десяти квадратных метрах не должны одновременно находиться более трёх человек. В музеях временно перестанут выдавать аудиогиды и другие контактные средства для самостоятельного знакомства с экспозициями музея. В музеи и выставочные залы посетителей будут пропускать только в собственных медицинских масках.

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