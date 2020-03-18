Москва, , 18:53 — REGNUM Новый тип коронавируса отличается относительно низкой заразностью. К тому выводу не раз приходили специалисты, изучавшие проблему, выяснил корреспондент ИА REGNUM.

«Такой заразности, как у гриппа, у коронавируса нет», — заявила заместитель главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Белоруссии Ирина Глинская.

По её словам, вирус передаётся, прежде всего, при тесном контакте.

Другой специалист из Белоруссии, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева отметила, что вероятность заражения через посылки крайне низка.

Низкий процент заражения вирусом в разгар эпидемии в китайском Ухане отмечал и заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров, утверждая, что «распространение вируса от человека к человеку ниже, чем при обычном гриппе». По его мнению, число заражённых коронавирусом в 19-миллионном Ухане могло бы быть гораздо большим, если бы инфекция распространялась со скоростью обычного гриппа или кори.

Роспотребназор сообщил, что число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком, для коронавируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5. Прямые сравнения с гриппом, отметили в ведомстве, затрудняют факторы сезонности.

В начале марта стало известно, что Сбербанк при помощи искусственного интеллекта смоделировал три модели распространения коронавируса в России. Все они оказались относительно благоприятными. При этом удалось выяснить, что вирус не распространяется в открытой среде, а на распространение влияет популяция внутри семьи и общины.

В Сбербанке предположили, что вирус может развиваться двумя волнами — весной и осенью, поскольку «чем теплее, тем лучше».