Лусака, , 18:41 — REGNUM Заражение новым коронавирусом впервые зафиксировано на территории Замбии, сообщает 18 марта News24.

Как отметили в минздраве этой южноафриканской страны, вирус COVID-19 подхватили два человека — супружеская пара.

Заразившиеся вирусом COVID-19 находились десть дней во Франции, откуда, вероятно, и привезли заразу. Сейчас они изолированы и чувствуют себя удовлетворительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Африке коронавирус больше всего распространился в Египте (порядка 200 заражённых). ЮАР находится на втором месте (113), Алжир — на третьем (60).

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