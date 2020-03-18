Тамбов, , 18:37 — REGNUM В Тамбовской области усиливают профилактическую работу для предупреждения распространения коронавируса. Введён специальный санитарный режим, ежедневно работникам измеряют температуру. Кроме того, активизирована информационная работа по мерам профилактики, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который возглавляет губернатор Александр Никитин. Также разработан региональный план, отменены спортивные и культурные мероприятия.

Большая работа проводится на предприятиях и организациях. По словам вице-губернатора Тамбовской области Натальи Астафьевой, введён специальный санитарный режим, включая мероприятия по дезинфекции, до каждого работника доводятся меры профилактики.

«Ежедневное измерение температуры тела необходимо воспринимать как норму. Больные люди не должны ходить на работу», — подчеркнула Наталья Астафьева.

Она напомнила, что всем жителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. Школьники отправлены на вынужденные каникулы, при необходимости обучение будет переведено на дистанционную форму.

«Мы действуем полностью в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. К этому нужно относиться спокойно. Поводов для паники нет», — отметила вице-губернатор.

По данным властей, в Тамбовской области в настоящее время на карантине находится 61 человек, в том числе 57 — на самоизоляции.

Власти подчёркивают, что оперативную и достоверную информацию жители могут узнать на сайтах администрации Тамбовской области, управлений Роспотребнадзора и здравоохранения. Кроме того, на чат-платформе от Яндекса заработала специальная кнопка, где размещается справочная информация и все последние новости.

Напомним, 17 марта на территории Тамбовской области выявлен один заболевший коронавирусной инфекцией — это вернувшаяся из Италии 27-летняя женщина. О её приезде врачи были оповещены заранее и сразу поместили в больницу, где были проведены необходимые исследования и процедуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на Тамбовщине введён режим повышенной готовности и запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, в которых участвует более 50 человек. Меры профилактики усилены на предприятиях и организациях.