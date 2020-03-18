Берн, , 19:06 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило три тысячи в Швейцарии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Федерального офиса общественного здравоохранения.

Согласно последним данным, в стране насчитывается 3028 случаев заражения коронавирусом, из них лабораторно подтверждено 2772 случая. В Швейцарии подтверждённым случай заражения считается только после двух положительных тестов на коронавирус у пациента.

Случаев летального исхода на сегодняшний день в стране насчитывается 21. Это на два случая больше, чем сутки назад. Количество заразившихся возросло за прошедшие сутки более, чем на 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Швейцарии режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

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