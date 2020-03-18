Владимир, , 18:36 — REGNUM Во Владимирской области медицинские организации прорабатывают вопросы маршрутизации пациентов. Об этом 18 марта рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

В регионе планируют разграничить потоки пациентов с коронавирусом и другой лёгочной патологией, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области к 18 марта не было выявлено случаев коронавируса.

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