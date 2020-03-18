Приштина, , 19:46 — REGNUM Глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа 18 марта назвал неприемлемым решение премьер-министра Косово Альбина Курти об отставке главы министерства внутренних дел и государственной администрации края Агима Велиу и пригрозил, что ЛДК выйдет из правящей коалиции, если данное решение не будет отменено до конца недели.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа назвал отставку Велиу нарушением коалиционного соглашения, поскольку отставка произошла без консультации с ним как с главой одной из партий, входящих в правящую коалицию, а аргументы в пользу отставку, представленные Курти, представляются ему неудовлетворительными.

«Я требую, чтобы премьер-министр до конца недели аннулировал решение об отставке господина Велиу и принял решение об отмене пошлины. Односторонние действия премьер-министра пагубны и приведут к распаду коалиции», — заявил Мустафа.

Напомним, поводом к отставке Велиу стали его высказывания в поддержку инициативы президента Хашима Тачи о введении режима чрезвычайного положения.

Незадолго до отставки Велиу США вновь потребовали от Косово отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.