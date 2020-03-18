Москва, , 18:35 — REGNUM Медицинские маски на то и медицинские, что носить их всем и каждому не нужно, даже во время эпидемии, утверждают врачи.

Кому же стоит носить маски? Как и следует из названия — медперсоналу, больным и тем, кто за больными ухаживает. Такую рекомендацию дают специалисты из Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.

Нет, конечно, маска здоровым не повредит и даже окажет благотворный эффект (в основном, психологический). Вот только такого количества масок в аптеках не найти, и всеобщий ажиотаж создаст дефицит. В результате маски не достанутся тем, кому они действительно нужны.

К тому же у масок есть много недостатков, и они не дают не только стопроцентной, но даже существенной защиты. Они не закрывают глаза, так что вирус может проникнуть через слизистую глаз, особенно раздраженную, не прилегают плотно к лицу, немногие умеют носить маску правильно, а если ее надеть правильно, то долго оставаться в ней очень некомфортно, так что большинство купивших этот дефицитный товар только зря потратит и деньги, и сами маски.

А вот если вы ощущаете симптомы простуды или гриппа, кашляете, чихаете, то маска вам нужна — чтобы обезопасить тех, кто рядом. При этом маску нужно носить постоянно, изогнув вставленную в нее проволочку так, чтобы маска лучше прилегала. Когда маска станет влажной, ее следует заменить. Если вы больны, то носите маску всегда, когда контактируете с людьми.

Напомним, эпидемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в конце декабря прошлого года в Китае, в настоящее время распространяется по миру. Правительства большинства стран принимают меры, чтобы замедлить или предотвратить распространение инфекции. Наряду с разумными рекомендациями врачей, в СМИ, а особенно в интернете, распространяется множество фейков и ложных рекомендаций, а потому необходимо соблюдать не только бытовую, но и информационную гигиену.