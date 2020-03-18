Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в ближайшие сутки в Петербурге. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В четверг, 20 марта, в течение дня ожидается облачная погода, но днем время от времени будет проглядывать солнце. Также ожидается местами мокрый снег и дождь.

«Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного, 15 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет в районе −1…+1 гр., днем +1…+3 градусов, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призвало горожан и гостей Петербурга к внимательности в условиях ветреной погоды.