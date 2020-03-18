Великий Устюг, Вологодская область, , 18:31 — REGNUM Российский Дед Мороз не остался в стороне от кампании по борьбе с новым коронавирусом и опубликовал видеообращение.

«Дорогие мои друзья!

Весь мир сегодня защищается от хвори и я, конечно, не остаюсь в стороне. Давайте вместе не дадим распространиться вирусам. Что для этого нужно? Мыть руки с мылом или дезинфицировать их, стараться не трогать лицо руками, использовать медицинские маски. Сейчас лучше воздержаться от поездок в другие регионы и страны или походов в общественные места. Лучше побудьте дома, с семьей. Читайте книги, смотрите добрые фильмы и мультфильмы. Занимайтесь физкультурой и чаще проветривайте комнаты», — заявил Дед Мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 18 марта зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В том числе, по данным Роспотребнадзора, 111 заболевших — граждане России, двое — граждане КНР, один — гражданин Италии.