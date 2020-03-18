Москва, , 18:27 — REGNUM В России за истекшие сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом пневмонии COVID-19, сообщает 18 марта Оперативный штаб по мониторингу ситуации.

После этого общее число заболевших на территории России достигло 147 человек.

Уточняется, что из 33 новых заражений 31 выявлено в Москве, и ещё по одному случаю установлено в Новосибирской и Томской областях РФ.

Все 33 человека в течение последних 14 дней побывали в странах, охваченных пандемией.

«Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. 11 из них госпитализированы в больницу в Коммунарку. Один контактировавший с заболевшим находится в больнице в Краснодаре», — рассказал представитель Оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Британии заявили о 2626 случаях заболевания коронавирусом.

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