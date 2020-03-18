Абуджа, , 18:22 — REGNUM Власти Нигерии с 20 марта запрещают въезд для граждан 13 стран, число случаев COVID-19 в которых более 1000, 18 марта сообщает Nigeria CDC.

По сообщению Nigeria CDC, до 20 марта граждане 13 стран, въезжающие в Нигерию, будут находиться в «контролируемой самоизоляции».

В настоящий момент в Нигерии выявлены восемь случаев коронавирусной инфекции, из них пять случаев — за последние сутки.

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