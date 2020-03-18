Смоленск, , 18:18 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится на территории Смоленской области. сообщила 18 марта пресс-служба администрации региона.

Указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский 18 марта.

Документом, в частности, вводится запрет на территории Смоленской области в период действия режима повышенной готовности проведение культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также документ предусматривает самоизоляцию на 14 дней для граждан, прибывших в регион из государств, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режимы повышенной готовности поэтапно вводятся в российских регионах в целях недопущения распространения коронавируса. На данный момент число заболевших в РФ составило 147 человек.