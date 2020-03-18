Владимир, 18 марта 2020, 18:15 — REGNUM Во Владимирской области из федерального и регионального бюджетов выделили дополнительные средства на покупку медицинских масок, респираторов и других средств защиты. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Также 17 марта в инфекционном корпусе Александровской районной больницы в городе Струнино открыли первый пункт обсервации на 15 мест.
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