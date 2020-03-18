Владимир, , 18:15 — REGNUM Во Владимирской области из федерального и регионального бюджетов выделили дополнительные средства на покупку медицинских масок, респираторов и других средств защиты. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

«На сегодняшний день во Владимирской области не выявлено случаев коронавируса. Нужно объединить усилия всего врачебного сообщества, органов власти всех уровней по защите населения от коронавируса. Многое зависит от слаженности нашей работы, эффективности организационных мер. У медиков должна быть настороженность к каждому пациенту с проявлениями ОРВИ. При этом особое внимание надо уделить сбору анамнестических данных», — заявил первый замгубернатора Сергей Шевченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Также 17 марта в инфекционном корпусе Александровской районной больницы в городе Струнино открыли первый пункт обсервации на 15 мест.

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