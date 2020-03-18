Сочи, Краснодарский край, , 18:25 — REGNUM Проверка состояния здоровья всех туристов организуют из-за угрозы распространения коронавируса на въездах в город-курорт Сочи в Краснодарском крае. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба администрации города.

Главы Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что уже на этих выходных администрация города ожидает притока отдыхающих со всей страны, которые привезут детей на период весенних каникул. Все въездные ворота в город, в том числе посты в Магри и в Псоу будут обеспечены всем необходимым для проверки состояния здоровья граждан.

Особое внимание будет уделяться транспортным узлам Сочи, будет усилена диагностическая база курорта специалистами из Новороссийска и Ставрополья.

Медицинские учреждения города перейдут на карантинный режим работы, в больницах введены дополнительные меры для препятствования распространению коронавируса, ограничено посещение больных. Кроме того, приняты меры для упрощения получения больничных и рецептов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация города Сочи Краснодарского края перешла на удалённый режим работы с гражданами.

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