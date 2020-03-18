Киев, , 18:11 — REGNUM Мусоропроводы как источник распространения коронавируса будут закрыты в Киеве, написал 18 марта глава киевской городской администрации Петр Пантелеев в Facebook.

По его словам, мусоропроводы являются «ненужным рудиментом» и «источником антисанитарии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине выявлено 14 случаев инфицирования вирусом COVID-19, два из которых — с летальным исходом.

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