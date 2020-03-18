Москва, , 18:05 — REGNUM Отказ Международного валютного фонда (МВФ) в помощи Венесуэле станет мощным инструментом в руках Запада для давления на президента Николаса Мадуро. Об этом 18 марта заявил генеральный директор Института ЕАЭСВладимир Лепехинна телеканале «Россия 24».

«МВФ это политическая организация сегодня, которая, естественно, негативно относится, во-первых, к независимым странам, а во-вторых, к тем странам, которые осуществляют какое-то сопротивление, выступают с какой-то альтернативой геополитике», — заявил Лепехин.

По отношению к Венесуэле мировые элиты не только не заинтересованы в том, чтобы помогать, но, наоборот, заинтересованы в том, чтобы обрушить венесуэльский политический режим.

«Вполне возможно, какие-то рекомендации дают, чтобы каким-то образом оппозиции себя вести в той же Венесуэле и нагнетать обстановку», — допустил эксперт.

Ранее Международный валютный фонд объявил о том, что не станет рассматривать запрос Венесуэлы о предоставлении 5 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса в этой стране, поскольку правительство президента Николаса Мадуро не имеет официального признания со стороны международного сообщества.

«К сожалению, фонд не может рассмотреть этот запрос. Как мы говорили ранее, условием взаимодействия МВФ со странами-членами является официальное признание правительства страны со стороны международного сообщества, что отражено в правилах членства в МВФ. В настоящий момент ясности относительно признания нет», — пояснили в МВФ.