Севастополь, , 18:04 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев сдали тесты на коронавирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я сдал вчера вечером, конечно. Всё сдал. Слава богу, всё в норме», — заявил журналистам глава республики.

В пресс-службе и.о. губернатора Севастополя также сообщили, что Михаил Развожаев сдал тест на вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на полуострове отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения с Россией, из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, несмотря на запрет, участники крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, организованного байкерским клубом «Ночные волки», на горе Гасфорта проводят праздничный концерт и мотошоу.

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