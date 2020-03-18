Даугавпилс, Латвия, , 17:46 — REGNUM Даугавпилcская дума из-за коронавируса приняла решение об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников, студентов и пенсионеров. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, за решение по отмене льгот муниципальные депутаты проголосовали единогласно.

По словам мэра города Андрея Элксниньша, на школьниках это решение Думы фактически не отразится, так как у них сейчас каникулы. Основная цель, утверждает чиновник, снизить число пассажиров в общественном транспорте в период эпидемии, в ближайшие три, четыре недели особенно в социальной группе пожилых, наиболее уязвимых людей.

Отмечается, что общественный транспорт в Даугавпилсе перевозит 15 млн пассажиров в год. В месяц чуть больше миллиона.