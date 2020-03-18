Москва, , 17:47 — REGNUM Прибывшая на место радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово техника будет выполнять работы по дезактивации территории. Об этом 18 марта заявила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова («Единая Россия») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня несколько раз звучало заявление, что происходит беспредел у станции «Москворечье», что там полиция кого-то отталкивает. Разрешите доложить истинную ситуацию. 10 марта мы создали экспертную группу по вопросу дезактивации. На этой группа выступали представители ФГУП «Радон». Обсуждался вопрос работы этой группы. На этом же совещании были все проинформированы что до конца марта должны начаться работы по подготовке участке к дезактивации», — сказала Стебенкова.

Именно для этих целей на место и прибыла техника, отметила депутат МГД.

«Эти работы начались сегодня в полном соответствии с законом и техническим заданием проведенного тендера», — подчеркнула Стебенкова.

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