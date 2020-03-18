Берн, , 17:44 — REGNUM Власти Швейцарии сообщили, что на сегодняшний день, 18 марта, в стране зафиксировано 3028 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом от коронавируса скончался 21 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения уже заявила, что очагом распространения коронавируса стала Европа. При том, что первоначально коронавирус возник в китайском городе Ухань. Но власти Китая предприняв жесткие меры карантина и самоизоляции граждан смогли остановить распространение инфекции. Ряду стран Европы это сделать пока не удалось.