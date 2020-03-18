Екатеринбург, , 17:46 — REGNUM Свердловскую область не будут изолировать от других регионов России для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Крекова, разговоры о закрытии регионов и городов не имеют под собой реальной основы.

«Это неэффективно, неосуществимо и не нужно. Москва на особом положении, но и ее не закроют», — сказал чиновник.

Вице-губернатор заверил журналистов, что внутренние железнодорожные и авиаперевозки в стране будут сохранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациентка госпитализирована.

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