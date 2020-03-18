Москва, , 17:43 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Ford на российском рынке ООО «Форд Соллерс Ходинг» объявил об отзыве на ремонт около 18,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных в период с марта 2015 года по декабрь 2019 года, а также 9 130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

Причиной отзыва Ford Mondeo названо то, что некоторые из этих автомобилей, оснащённые коробкой передач 6F35, могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения. В результате этого рычаг может не полностью перевести коробку передач в правильное положение. Так, в положении «Р» (Парковочная передача) это может привести к неконтролируемому движению автомобиля.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена втулки троса переключения передач и установка защитной крышки.

Исследования Ford Ranger показали, что капсула твердотопливного заряда в надувных подушках безопасности на этих автомобилях может со временем подвергаться изменениям. Это может привести к чрезмерному внутреннему давлению при срабатывании подушки, разрыву капсулы и попаданию внутрь салона металлических фрагментов.

В зависимости от модельного года автомобиля авторизованными ремонтными организациями должны быть установлены модифицированные устройства для срабатывания подушек безопасности водителя и пассажира.

Сообщается, что все ремонтные работы будут произведены бесплатно для владельцев транспортных средств.