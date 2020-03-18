Стамбул, Турция, , 17:42 — REGNUM Прекратить до конца марта службы во смех храмах распорядился патриарх константинопольский Варфоломей, сообщает 18 марта Paraskhnio.gr.

Также он распорядился не проводить каких-либо церковных церемоний. Службы будут проводиться в монастырях, но без половников. Это решение принято на фоне пандемии вируса COVID-19.

Напомним, константинопольская православная церковь присутствует на всех обитаемых континентах Земли, кроме Африки. В её состав входят шесть архиепархий, восемь церквей и 18 митрополий.

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