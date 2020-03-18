Липецк, , 17:39 — REGNUM В Липецкой области четыре человека 18 марта были выписаны из данковского обсерватора после двухнедельного карантина по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Они в течение 14 дней находились в отдельных боксах под контролем медиков. Трое из них — члены одной семьи. Они ездили на чемпионат мира по биатлону в итальянский Антхольц, а по возвращении были помещены в карантин. За две недели пациенты трижды сдавали анализ на коронавирусную инфекцию, результаты были отрицательными.

«Максимальный инкубационный период завершился. Люди были под медицинским наблюдением. Мы подтвердили, что инфекционный процесс не начался, в организме нет коронавируса. Люди здоровы и могут спокойно возвращаться к своей прежней жизни», — прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Липецкой области Андрей Филатов.

На обсервации в Данкове остаются 33 человека. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Липецкой области проверил аптеки и магазины: «Никакого ажиотажа нет»