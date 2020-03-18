Липецк, 18 марта 2020, 17:39 — REGNUM В Липецкой области четыре человека 18 марта были выписаны из данковского обсерватора после двухнедельного карантина по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
Они в течение 14 дней находились в отдельных боксах под контролем медиков. Трое из них — члены одной семьи. Они ездили на чемпионат мира по биатлону в итальянский Антхольц, а по возвращении были помещены в карантин. За две недели пациенты трижды сдавали анализ на коронавирусную инфекцию, результаты были отрицательными.
На обсервации в Данкове остаются 33 человека. Симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено.
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