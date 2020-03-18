Москва, , 17:32 — REGNUM Учителя московских школ не будут работать удалённо, несмотря на выпущенную ранее рекомендацию мэра Москвы Сергея Собянина о переводе работников московских компаний, предприятий и организаций на удалённую работу из дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил учитель одной из московских школ.

«Сегодня в школе состоялось совещание педагогического коллектива. В ходе совещания руководство школы сообщило о том, что переводить учителей на удалённый режим работы из дома не планируется, и позиция департамента образования и науки Москвы такова, что учителя являются объектом жизнеобеспечения города», — сказал источник.

Однако, по его словам, руководство школы отметило, что данная мера может в любой момент измениться, и учителей всё же могут перевести на дистанционный режим, если будет принято соответствующее решение городских и государственных образовательных ведомств.

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