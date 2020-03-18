Рязань, 18 марта 2020, 17:34 — REGNUM Обсервацию на 30 мест создали в здании детского инфекционного отделения на базе Рязанской больницы № 10. Маленьких пациентов заранее перевели в другие медучерждения Рязани, сообщили 18 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Пациентов обсервации разместят на две недели в боксах, которые исключают контакты между поступающими и выписывающимися. В этом госпитале в случае необходимости будут проходить карантин граждане, приехавшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
По данным на 18 марта, медикам поступила информация о 311 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Из них под наблюдением врачей и в ожидании результатов анализов находятся 243 рязанца, остальные обследованы, они здоровы.