Рязань, , 17:34 — REGNUM Обсервацию на 30 мест создали в здании детского инфекционного отделения на базе Рязанской больницы № 10. Маленьких пациентов заранее перевели в другие медучерждения Рязани, сообщили 18 марта в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пациентов обсервации разместят на две недели в боксах, которые исключают контакты между поступающими и выписывающимися. В этом госпитале в случае необходимости будут проходить карантин граждане, приехавшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

«Это здоровые люди, но они могли иметь контакты с заболевшими. При этом такие пациенты не имеют возможности находиться дома в изоляции для наблюдения и взятия анализов на наличие вируса», — пояснил и.о. главного врача Рязанской больницы № 10 Олег Митряев.

По данным на 18 марта, медикам поступила информация о 311 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Из них под наблюдением врачей и в ожидании результатов анализов находятся 243 рязанца, остальные обследованы, они здоровы.