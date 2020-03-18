Сыктывкар, , 17:25 — REGNUM В Коми под медицинским наблюдением остаются 122 человека, из них 13 — это те, кто контактировал с заболевшим коронавирусом. Трое человек помещены в обсерваторы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В отношении 39 человекподозрения на коронавирус не подтвердились: они обследованы и сняты с медицинского учёта по завершении двухнедельного карантинного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми с 16 марта объявлен режим повышенной готовности. Введено свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования, а школы, организации среднего профессионального и высшего образования перешли на дистанционное обучение. В регионе отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия. Указанные меры вводятся для профилактики распространения коронавируса.