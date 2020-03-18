Рига, , 17:21 — REGNUM Государственный секретарь министерства здравоохранения Латвии Дайна Мурмане-Умбрашко признала дефицит в стране дезинфицирующих и одноразовых средств гигиены. Об этом пишет 18 марта портал LSM со ссылкой на заявление чиновника.

По ее словам, в данный момент министерство ищет возможности обеспечить наличие дезинфицирующих руки средств, а также одноразовых перчаток и медицинских масок, которые пропали с прилавков аптек страны.

Она добавила, что Рижская фармацевтическая фабрика оказалась неспособна увеличить объёмы выпускаемых дезинфицирующих средств по причине отсутствия необходимых для производства ингредиентов.

«Ситуация должна разрешится к концу недели», — сказала Мурмане-Умбрашко.

Как передавало ИА REGNUM, за прошедшие сутки коронавирусом в Латвии заболели ещё 11 человек, общее число заражённых в стране достигло 71.