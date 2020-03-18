Стокгольм, , 21:31 — REGNUM Ежедневное число подтвержденных случаев инфицирования в Швеции снова увеличивается, несмотря на решение Агенства общественного здравоохранения о том, что большинство граждан, поступающих в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус COVID-19, не должны проходить тестирование. Об этом 18 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов издания, число зараженных коронавирусной инфекцией на данный момент составляет 1 279 человек. Об этом 18 марта в 14 часов по местному времени заявили представители Агентства общественного здравоохранения, Государственного управления социальной защиты населения и Шведского агентства социальной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям во время своей совместной пресс-конференции на тему борьбы с коронавирусом COVID-19 в Швеции.

Во время пресс-конференции были представлены новые цифры, которые показывают, что число подтвержденных случаев заражения снова начало расти. На прошлой неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции приняло решение прекратить тестирование людей, которые не относятся к группам риска или находятся в больнице.

Число инфицированных людей в Швеции в настоящее время составляет 1279 человек. Число смертей — восемь, а число пациентов, которые сейчас обслуживаются в отделении интенсивной терапии, — 21 человек.