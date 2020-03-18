Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Постановление о запрете мероприятий численностью свыше 50 участников в связи с угрозой распространения коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Документ опубликован 18 марта на сайте администрации города.

Согласно постановлению в городе с 18 марта до 30 апреля будет приостановлено проведение спортивных, культурных, зрелищных и прочих мероприятий в музеях, кинотеатрах, выставочных залах, зоологических парках, а также в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек.

Временно приостанавливается и оказание социальных услуг, предусматривающих проведение досуговых, спортивных, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

Кроме того, в постановлении рекомендовано гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Комитет по культуре Санкт-Петербурга, в ведении которого находятся Михайловский театр, Исаакиевский собор, Ленинградский зоопарк и многое другое, не давал распоряжение о временной приостановке деятельности подведомственных учреждений в связи с угрозой распространения коронавируса