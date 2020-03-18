Москва, , 17:16 — REGNUM Даже сейчас, когда эпидемия коронавируса стала глобальна, она по-прежнему используется как инструмент геополитического давления. Об этом 16 марта заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Многие говорят о том, что мы находимся в состоянии войны. Самые разные страны находятся в этом состоянии. Поэтому опять же мы видим огромное количество лабораторий, которые занимаются разработкой бактериологического оружия, многие эксперты говорят о том, что этот вирус используется в каких-то интересах — экономических, политических и прочих. Именно такое отношение к нему, не только как к медицинской проблеме, а геополитической и в каком-то смысле военной», — заявил Лепехин.

«Соответственно, нет всемирного органа, планетарного, который бы озаботился решением этой проблемы в интересах всех стран», — подчеркнул он.