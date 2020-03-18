Рига, , 17:16 — REGNUM За прошедшие сутки коронавирусом в Латвии заболели ещё 11 человек, общее число заражённых в стране достигло 71. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные Центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (SPKC).

По данным экспертов SPKC, в течение последних 24 часов в стране провели 604 анализа, 11 из них показали позитивный результат.

Отмечается, что с 17 марта в Латвии были закрыты государственные границы для пассажирских перевозок и введён режим чрезвычайной ситуации.

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