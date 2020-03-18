Екатеринбург, , 17:13 — REGNUM В Екатеринбурге разместят тепловизоры в общественных местах. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, приборы установят в метрополитене, на автовокзалах города и в аэропорту Кольцово (в терминале А).

«Мы запрашиваем у производителя 50 штук», — сказал вице-губернатор.

Креков пообещал, что тепловизоры не доставят неудобств жителям города.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе официально подтверждён один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациентка госпитализирована, её состояние удовлетворительное.

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