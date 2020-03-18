Белгород, , 17:07 — REGNUM Соблюдать элементарные меры предосторожности и следить за своим здоровьем призвал 18 марта губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся спокойной.

Глава региона лично руководит работой оперативного штаба. Власти ежедневно анализируют цены и объёмы продуктов в торговых сетях. В штатном режиме до начала весенних каникул работают школы (23 марта), а также высшие и среднеспециальные учебные заведения. В трёх вузах — Белгородском государственном аграрном университете им. В. Я. Горина, Белгородском университете кооперации, экономики и права, Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе — учредители приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение.

«Предпосылок для волнения нет. В области принимается весь комплекс мер для недопущения появления и распространения коронавирусной инфекции. Все медицинские учреждения и санитарные службы держат ситуацию под контролем. Прошу вас соблюдать элементарные меры предосторожности — мойте руки, старайтесь избегать массовых мероприятий, укрепляйте свой иммунитет, следите за состоянием своего здоровья, не занимайтесь самолечением. В случае необходимости обращайтесь к семейным врачам. Желаю всем вам крепкого здоровья», — сказал Евгений Савченко.

Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено. 14 человек находятся на карантине, 68 самоизолированы в своих домах — в основном прибывшие из зарубежных поездок и их близкие.