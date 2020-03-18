Белгород, 18 марта 2020, 17:07 — REGNUM Соблюдать элементарные меры предосторожности и следить за своим здоровьем призвал 18 марта губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся спокойной.
Глава региона лично руководит работой оперативного штаба. Власти ежедневно анализируют цены и объёмы продуктов в торговых сетях. В штатном режиме до начала весенних каникул работают школы (23 марта), а также высшие и среднеспециальные учебные заведения. В трёх вузах — Белгородском государственном аграрном университете им. В. Я. Горина, Белгородском университете кооперации, экономики и права, Старооскольском филиале Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе — учредители приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение.
Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено. 14 человек находятся на карантине, 68 самоизолированы в своих домах — в основном прибывшие из зарубежных поездок и их близкие.