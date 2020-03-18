Ярославль, 18 марта 2020, 17:05 — REGNUM В школах Ярославской области объявлены каникулы с 23 по 29 марта. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
С 30 марта по 12 апреля обучение будет организовано в дистанционном режиме. Школьники останутся дома, но смогут осваивать программу с помощью цифровых технологий. Это же касается и организаций среднего профессионального образования. В детских садах введен режим свободного посещения.
Все массовые мероприятия численностью более 50 человек с участием детей отменяются.